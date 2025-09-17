Papichulo (CHULO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00026221 24J Tinggi $ 0.00027416 Sepanjang Masa $ 0.00072271 Harga Terendah $ 0.00010526 Perubahan Harga (1J) -0.12% Perubahan Harga (1D) +0.67% Perubahan Harga (7D) +9.47%

Papichulo (CHULO) harga masa nyata ialah $0.00026993. Sepanjang 24 jam yang lalu, CHULO didagangkan antara $ 0.00026221 rendah dan $ 0.00027416 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CHULO sepanjang masa ialah $ 0.00072271, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00010526.

Dari segi prestasi jangka pendek, CHULO telah berubah sebanyak -0.12% sejak sejam yang lalu, +0.67% dalam 24 jam dan +9.47% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Papichulo (CHULO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 220.02K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 223.55K Bekalan Peredaran 815.07M Jumlah Bekalan 828,133,925.0

Had Pasaran semasa Papichulo ialah $ 220.02K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CHULO ialah 815.07M, dengan jumlah bekalan sebanyak 828133925.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 223.55K.