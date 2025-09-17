Papu Token (PAPU) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah 24J Tinggi Sepanjang Masa Harga Terendah Perubahan Harga (1J) -0.01% Perubahan Harga (1D) +4.51% Perubahan Harga (7D) +13.09%

Papu Token (PAPU) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, PAPU didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PAPU sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, PAPU telah berubah sebanyak -0.01% sejak sejam yang lalu, +4.51% dalam 24 jam dan +13.09% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Papu Token (PAPU) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 11.75K Kelantangan (24J) Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 11.75K Bekalan Peredaran 33.37T Jumlah Bekalan 33,365,648,327,885.668

Had Pasaran semasa Papu Token ialah $ 11.75K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PAPU ialah 33.37T, dengan jumlah bekalan sebanyak 33365648327885.668. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 11.75K.