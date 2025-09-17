Lagi Mengenai PAPU

Maklumat Harga PAPU

Laman Web Rasmi PAPU

Tokenomik PAPU

Ramalan Harga PAPU

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Papu Token Logo

Papu Token Harga (PAPU)

Tidak tersenarai

1 PAPU ke USD Harga Langsung:

--
----
+4.50%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Papu Token (PAPU) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 21:44:46 (UTC+8)

Papu Token (PAPU) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.01%

+4.51%

+13.09%

+13.09%

Papu Token (PAPU) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, PAPU didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PAPU sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, PAPU telah berubah sebanyak -0.01% sejak sejam yang lalu, +4.51% dalam 24 jam dan +13.09% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Papu Token (PAPU) Maklumat Pasaran

$ 11.75K
$ 11.75K$ 11.75K

--
----

$ 11.75K
$ 11.75K$ 11.75K

33.37T
33.37T 33.37T

33,365,648,327,885.668
33,365,648,327,885.668 33,365,648,327,885.668

Had Pasaran semasa Papu Token ialah $ 11.75K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PAPU ialah 33.37T, dengan jumlah bekalan sebanyak 33365648327885.668. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 11.75K.

Papu Token (PAPU) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Papu Token kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Papu Token kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Papu Token kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Papu Token kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+4.51%
30 Hari$ 0+10.45%
60 Hari$ 0-8.20%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Papu Token (PAPU)

PAPU Token is a meme coin inspired by the Papu Papu video game character, created for entertainment purposes and community focus. It presents itself as the 'PAPU' of meme coins. It is a meme coin with no financial return expectations. It is not connected with any game, individual, or company.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Papu Token (PAPU) Sumber

Laman Web Rasmi

Papu Token Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Papu Token (PAPU) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Papu Token (PAPU) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Papu Token.

Semak Papu Token ramalan harga sekarang!

PAPU kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Papu Token (PAPU)

Memahami tokenomik Papu Token (PAPU) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token PAPU dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Papu Token (PAPU)

Berapakah nilai Papu Token (PAPU) hari ini?
Harga langsung PAPU dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa PAPU ke USD?
Harga semasa PAPU ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Papu Token?
Had pasaran untuk PAPU ialah $ 11.75K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran PAPU?
Bekalan edaran PAPU ialah 33.37T USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PAPU?
PAPU mencapai harga ATH sebanyak 0 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PAPU?
PAPU melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan PAPU?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PAPUialah -- USD.
Adakah PAPU akan naik lebih tinggi tahun ini?
PAPU mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PAPUramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 21:44:46 (UTC+8)

Papu Token (PAPU) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.