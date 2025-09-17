Apakah itu Para (PARA)

PARA is a community driven token, built on the Ethereum blockchain, that aims to change the crypto space with real world utilities including an NFT Marketplace and a Launchpad that vets new projects to help everyone enter the crypto space safely. At the heart of the Para EcoSystem, a portion of every transaction supports veterans around the world through our partnerships with nonprofit organizations such as Convoy of Hope and Xtreme Couture GI Foundation.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Para (PARA) Sumber Laman Web Rasmi

Para Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Para (PARA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Para (PARA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Para.

Semak Para ramalan harga sekarang!

PARA kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Tokenomik Para (PARA)

Memahami tokenomik Para (PARA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token PARA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Para (PARA) Berapakah nilai Para (PARA) hari ini? Harga langsung PARA dalam USD ialah 0 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa PARA ke USD? $ 0 . Lihat Harga semasa PARA ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Para? Had pasaran untuk PARA ialah $ 390.56K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran PARA? Bekalan edaran PARA ialah 36.19B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PARA? PARA mencapai harga ATH sebanyak 0.00201605 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PARA? PARA melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan PARA? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PARAialah -- USD . Adakah PARA akan naik lebih tinggi tahun ini? PARA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PARAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Para (PARA) Kemas Kini Industri Penting