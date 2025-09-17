Lagi Mengenai PARAUSD

Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 16:08:25 (UTC+8)

Parabol USD (PARAUSD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 1.001
$ 1.001$ 1.001
24J Rendah
$ 1.003
$ 1.003$ 1.003
24J Tinggi

$ 1.001
$ 1.001$ 1.001

$ 1.003
$ 1.003$ 1.003

$ 1.17
$ 1.17$ 1.17

$ 0.981726
$ 0.981726$ 0.981726

--

+0.15%

+0.07%

+0.07%

Parabol USD (PARAUSD) harga masa nyata ialah $1.003. Sepanjang 24 jam yang lalu, PARAUSD didagangkan antara $ 1.001 rendah dan $ 1.003 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PARAUSD sepanjang masa ialah $ 1.17, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.981726.

Dari segi prestasi jangka pendek, PARAUSD telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.15% dalam 24 jam dan +0.07% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Parabol USD (PARAUSD) Maklumat Pasaran

$ 255.80K
$ 255.80K$ 255.80K

--
----

$ 255.80K
$ 255.80K$ 255.80K

255.14K
255.14K 255.14K

255,141.8457563941
255,141.8457563941 255,141.8457563941

Had Pasaran semasa Parabol USD ialah $ 255.80K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PARAUSD ialah 255.14K, dengan jumlah bekalan sebanyak 255141.8457563941. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 255.80K.

Parabol USD (PARAUSD) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Parabol USD kepada USD adalah $ +0.00150294.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Parabol USD kepada USD adalah $ +0.0008399122.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Parabol USD kepada USD adalah $ +0.0006217597.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Parabol USD kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00150294+0.15%
30 Hari$ +0.0008399122+0.08%
60 Hari$ +0.0006217597+0.06%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Parabol USD (PARAUSD)

paraUSD is a fiat-backed stablecoin built on the Parabol Protocol, offering a revolutionary approach to yield generation in the stablecoin ecosystem. The protocol enables savers to access risk-free yields as a baseline through its innovative Reserve Stability Pool (RSP). Users can lend their paraUSD for specific time periods (like 28-day notes), earning both fixed income based on T-Bill rates and additional floating income derived from overnight repo market performance. Treasury departments can optimize cash management while maintaining security, and developers can easily embed these institutional-grade yields into their applications through Parabol's comprehensive APIs and SDKs. All positions are represented as NFTs that can be transferred across markets.

Parabol USD (PARAUSD) Sumber

Parabol USD Ramalan Harga (USD)

Harga langsung PARAUSD dalam USD ialah 1.003 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Harga semasa PARAUSD ke USD ialah $ 1.003. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Had pasaran untuk PARAUSD ialah $ 255.80K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Bekalan edaran PARAUSD ialah 255.14K USD.
PARAUSD mencapai harga ATH sebanyak 1.17 USD.
PARAUSD melihat harga ATL sebanyak 0.981726 USD.
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PARAUSDialah -- USD.
PARAUSD mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PARAUSDramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Masa (UTC+8)JenisMaklumat
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

