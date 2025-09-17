Parabol USD (PARAUSD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 24J Rendah $ 1.003 $ 1.003 $ 1.003 24J Tinggi 24J Rendah $ 1.001$ 1.001 $ 1.001 24J Tinggi $ 1.003$ 1.003 $ 1.003 Sepanjang Masa $ 1.17$ 1.17 $ 1.17 Harga Terendah $ 0.981726$ 0.981726 $ 0.981726 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +0.15% Perubahan Harga (7D) +0.07% Perubahan Harga (7D) +0.07%

Parabol USD (PARAUSD) harga masa nyata ialah $1.003. Sepanjang 24 jam yang lalu, PARAUSD didagangkan antara $ 1.001 rendah dan $ 1.003 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PARAUSD sepanjang masa ialah $ 1.17, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.981726.

Dari segi prestasi jangka pendek, PARAUSD telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.15% dalam 24 jam dan +0.07% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Parabol USD (PARAUSD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 255.80K$ 255.80K $ 255.80K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 255.80K$ 255.80K $ 255.80K Bekalan Peredaran 255.14K 255.14K 255.14K Jumlah Bekalan 255,141.8457563941 255,141.8457563941 255,141.8457563941

Had Pasaran semasa Parabol USD ialah $ 255.80K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PARAUSD ialah 255.14K, dengan jumlah bekalan sebanyak 255141.8457563941. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 255.80K.