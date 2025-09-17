Parabolic (PARAX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00340544 $ 0.00340544 $ 0.00340544 24J Rendah $ 0.0035639 $ 0.0035639 $ 0.0035639 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00340544$ 0.00340544 $ 0.00340544 24J Tinggi $ 0.0035639$ 0.0035639 $ 0.0035639 Sepanjang Masa $ 0.02469466$ 0.02469466 $ 0.02469466 Harga Terendah $ 0.00255878$ 0.00255878 $ 0.00255878 Perubahan Harga (1J) -0.07% Perubahan Harga (1D) +0.57% Perubahan Harga (7D) +6.67% Perubahan Harga (7D) +6.67%

Parabolic (PARAX) harga masa nyata ialah $0.00346969. Sepanjang 24 jam yang lalu, PARAX didagangkan antara $ 0.00340544 rendah dan $ 0.0035639 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PARAX sepanjang masa ialah $ 0.02469466, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00255878.

Dari segi prestasi jangka pendek, PARAX telah berubah sebanyak -0.07% sejak sejam yang lalu, +0.57% dalam 24 jam dan +6.67% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Parabolic (PARAX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.48M$ 3.48M $ 3.48M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.48M$ 3.48M $ 3.48M Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Parabolic ialah $ 3.48M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PARAX ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.48M.