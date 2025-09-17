Parachute (PAR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00018925 $ 0.00018925 $ 0.00018925 24J Rendah $ 0.00019453 $ 0.00019453 $ 0.00019453 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00018925$ 0.00018925 $ 0.00018925 24J Tinggi $ 0.00019453$ 0.00019453 $ 0.00019453 Sepanjang Masa $ 0.03307398$ 0.03307398 $ 0.03307398 Harga Terendah $ 0.00000158$ 0.00000158 $ 0.00000158 Perubahan Harga (1J) -0.28% Perubahan Harga (1D) -1.19% Perubahan Harga (7D) +4.16% Perubahan Harga (7D) +4.16%

Parachute (PAR) harga masa nyata ialah $0.00019145. Sepanjang 24 jam yang lalu, PAR didagangkan antara $ 0.00018925 rendah dan $ 0.00019453 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PAR sepanjang masa ialah $ 0.03307398, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000158.

Dari segi prestasi jangka pendek, PAR telah berubah sebanyak -0.28% sejak sejam yang lalu, -1.19% dalam 24 jam dan +4.16% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Parachute (PAR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 118.88K$ 118.88K $ 118.88K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 191.38K$ 191.38K $ 191.38K Bekalan Peredaran 620.94M 620.94M 620.94M Jumlah Bekalan 999,628,334.0000001 999,628,334.0000001 999,628,334.0000001

Had Pasaran semasa Parachute ialah $ 118.88K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PAR ialah 620.94M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999628334.0000001. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 191.38K.