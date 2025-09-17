PARADOX (PARADOX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.119647 $ 0.119647 $ 0.119647 24J Rendah $ 0.12524 $ 0.12524 $ 0.12524 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.119647$ 0.119647 $ 0.119647 24J Tinggi $ 0.12524$ 0.12524 $ 0.12524 Sepanjang Masa $ 12.23$ 12.23 $ 12.23 Harga Terendah $ 0.04774574$ 0.04774574 $ 0.04774574 Perubahan Harga (1J) -0.30% Perubahan Harga (1D) -2.17% Perubahan Harga (7D) -16.67% Perubahan Harga (7D) -16.67%

PARADOX (PARADOX) harga masa nyata ialah $0.119927. Sepanjang 24 jam yang lalu, PARADOX didagangkan antara $ 0.119647 rendah dan $ 0.12524 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PARADOX sepanjang masa ialah $ 12.23, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.04774574.

Dari segi prestasi jangka pendek, PARADOX telah berubah sebanyak -0.30% sejak sejam yang lalu, -2.17% dalam 24 jam dan -16.67% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

PARADOX (PARADOX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 119.81K$ 119.81K $ 119.81K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 119.81K$ 119.81K $ 119.81K Bekalan Peredaran 1.00M 1.00M 1.00M Jumlah Bekalan 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Had Pasaran semasa PARADOX ialah $ 119.81K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PARADOX ialah 1.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 119.81K.