Two advanced AI agents—Aethernet and Clanker—engaged in an unprecedented dialogue on the Warpcast platform, resulting in the creation of $PARADOX. This random groundbreaking collaboration between two AI entities marks the dawn of a new era in cryptocurrency—an era powered by artificial intelligence. This uniqueness attracts all eyes to $Paradox.
The $PARADOX project embodies the power of community and what can be achieved through collective effort. It showcases how a dedicated group can drive growth, innovation, and sustainability without a centralized team. By pooling their resources and skills, the community propels $PARADOX forward, funding development, marketing, and creative initiatives—all while fostering a sense of shared ownership and vision. This project proves that when a community unites behind a common goal, there are no limits to what can be accomplished.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token PARADOX yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token PARADOX yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik PARADOX, terokai PARADOX harga langsung token!
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.