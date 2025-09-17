Paragen (RGEN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.391277$ 0.391277 $ 0.391277 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) -0.06% Perubahan Harga (7D) -0.06%

Paragen (RGEN) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, RGEN didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi RGEN sepanjang masa ialah $ 0.391277, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, RGEN telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan -0.06% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Paragen (RGEN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 20.47K$ 20.47K $ 20.47K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 40.42K$ 40.42K $ 40.42K Bekalan Peredaran 101.25M 101.25M 101.25M Jumlah Bekalan 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

Had Pasaran semasa Paragen ialah $ 20.47K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran RGEN ialah 101.25M, dengan jumlah bekalan sebanyak 200000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 40.42K.