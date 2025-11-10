Paragon Tweaks Harga Hari Ini

Harga langsung Paragon Tweaks (PRGN) hari ini ialah --, dengan 3.09% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa PRGN kepada USD penukaran adalah -- setiap PRGN.

Paragon Tweaks kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 369,666, dengan bekalan edaran sebanyak 966.95M PRGN. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PRGN didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00183169, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, PRGN dipindahkan +6.37% dalam sejam terakhir dan -34.36% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Paragon Tweaks (PRGN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 369.67K$ 369.67K $ 369.67K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 369.67K$ 369.67K $ 369.67K Bekalan Peredaran 966.95M 966.95M 966.95M Jumlah Bekalan 966,952,375.2501234 966,952,375.2501234 966,952,375.2501234

