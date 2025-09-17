ParagonsDAO (PDT) Maklumat Harga (USD)

ParagonsDAO (PDT) harga masa nyata ialah $0.051733. Sepanjang 24 jam yang lalu, PDT didagangkan antara $ 0.04764681 rendah dan $ 0.051918 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PDT sepanjang masa ialah $ 0.937515, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.02082738.

Dari segi prestasi jangka pendek, PDT telah berubah sebanyak -0.33% sejak sejam yang lalu, +5.98% dalam 24 jam dan +3.32% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ParagonsDAO (PDT) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa ParagonsDAO ialah $ 6.42M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PDT ialah 124.20M, dengan jumlah bekalan sebanyak 127975213.1052119. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.62M.