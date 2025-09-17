Parallel (PAR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 1.17 $ 1.17 $ 1.17 24J Rendah $ 1.2 $ 1.2 $ 1.2 24J Tinggi 24J Rendah $ 1.17$ 1.17 $ 1.17 24J Tinggi $ 1.2$ 1.2 $ 1.2 Sepanjang Masa $ 5.6$ 5.6 $ 5.6 Harga Terendah $ 0.623886$ 0.623886 $ 0.623886 Perubahan Harga (1J) -0.34% Perubahan Harga (1D) -0.15% Perubahan Harga (7D) +0.76% Perubahan Harga (7D) +0.76%

Parallel (PAR) harga masa nyata ialah $1.19. Sepanjang 24 jam yang lalu, PAR didagangkan antara $ 1.17 rendah dan $ 1.2 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PAR sepanjang masa ialah $ 5.6, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.623886.

Dari segi prestasi jangka pendek, PAR telah berubah sebanyak -0.34% sejak sejam yang lalu, -0.15% dalam 24 jam dan +0.76% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Parallel (PAR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.66M$ 2.66M $ 2.66M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.66M$ 2.66M $ 2.66M Bekalan Peredaran 2.24M 2.24M 2.24M Jumlah Bekalan 2,240,894.0 2,240,894.0 2,240,894.0

Had Pasaran semasa Parallel ialah $ 2.66M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PAR ialah 2.24M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2240894.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.66M.