Lagi Mengenai PAR

Maklumat Harga PAR

Laman Web Rasmi PAR

Tokenomik PAR

Ramalan Harga PAR

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Parallel Logo

Parallel Harga (PAR)

Tidak tersenarai

1 PAR ke USD Harga Langsung:

$1.19
$1.19$1.19
0.00%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Parallel (PAR) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 11:37:58 (UTC+8)

Parallel (PAR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 1.17
$ 1.17$ 1.17
24J Rendah
$ 1.2
$ 1.2$ 1.2
24J Tinggi

$ 1.17
$ 1.17$ 1.17

$ 1.2
$ 1.2$ 1.2

$ 5.6
$ 5.6$ 5.6

$ 0.623886
$ 0.623886$ 0.623886

-0.34%

-0.15%

+0.76%

+0.76%

Parallel (PAR) harga masa nyata ialah $1.19. Sepanjang 24 jam yang lalu, PAR didagangkan antara $ 1.17 rendah dan $ 1.2 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PAR sepanjang masa ialah $ 5.6, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.623886.

Dari segi prestasi jangka pendek, PAR telah berubah sebanyak -0.34% sejak sejam yang lalu, -0.15% dalam 24 jam dan +0.76% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Parallel (PAR) Maklumat Pasaran

$ 2.66M
$ 2.66M$ 2.66M

--
----

$ 2.66M
$ 2.66M$ 2.66M

2.24M
2.24M 2.24M

2,240,894.0
2,240,894.0 2,240,894.0

Had Pasaran semasa Parallel ialah $ 2.66M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PAR ialah 2.24M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2240894.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.66M.

Parallel (PAR) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Parallel kepada USD adalah $ -0.001872169541172.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Parallel kepada USD adalah $ +0.0498047130.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Parallel kepada USD adalah $ +0.0042807870.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Parallel kepada USD adalah $ +0.0553775834406547.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.001872169541172-0.15%
30 Hari$ +0.0498047130+4.19%
60 Hari$ +0.0042807870+0.36%
90 Hari$ +0.0553775834406547+4.88%

Apakah itu Parallel (PAR)

Mimo Protocol is a Collateralized Debt Position (CDP) protocol deployed on Ethereum, Polygon and Fantom. The stablecoin (PAR) is decentralized (controlled by vMIMO holders), non-custodial, overcollateralized, and fully redeemable synthetic asset pegged to the Euro fiat currency.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Parallel (PAR) Sumber

Laman Web Rasmi

Parallel Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Parallel (PAR) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Parallel (PAR) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Parallel.

Semak Parallel ramalan harga sekarang!

PAR kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Parallel (PAR)

Memahami tokenomik Parallel (PAR) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token PAR dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Parallel (PAR)

Berapakah nilai Parallel (PAR) hari ini?
Harga langsung PAR dalam USD ialah 1.19 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa PAR ke USD?
Harga semasa PAR ke USD ialah $ 1.19. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Parallel?
Had pasaran untuk PAR ialah $ 2.66M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran PAR?
Bekalan edaran PAR ialah 2.24M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PAR?
PAR mencapai harga ATH sebanyak 5.6 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PAR?
PAR melihat harga ATL sebanyak 0.623886 USD.
Berapakah jumlah dagangan PAR?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PARialah -- USD.
Adakah PAR akan naik lebih tinggi tahun ini?
PAR mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PARramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 11:37:58 (UTC+8)

Parallel (PAR) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.