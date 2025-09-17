Param (PARAM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.179478$ 0.179478 $ 0.179478 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +5.50% Perubahan Harga (7D) +5.50%

Param (PARAM) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, PARAM didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PARAM sepanjang masa ialah $ 0.179478, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, PARAM telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +5.50% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Param (PARAM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 46.92K$ 46.92K $ 46.92K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 362.31K$ 362.31K $ 362.31K Bekalan Peredaran 259.00M 259.00M 259.00M Jumlah Bekalan 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Param ialah $ 46.92K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PARAM ialah 259.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 362.31K.