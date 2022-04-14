Tokenomik Param (PARAM)
Param (PARAM) Maklumat
Param Token ($PARAM) powers a modular, interconnected Web3 gaming ecosystem developed by Param Labs. As the central utility token, $PARAM facilitates governance, ecosystem revenue sharing, and practical utility across the network. It serves as a payment method within the ecosystem, for example in Wager Matches, and is also used for gas fees across Param's network layers. Token holders benefit from exclusive discounts, staking rewards, and a voice in governance through a democratic voting mechanism. The token economics are designed to sustainably support and enhance the ecosystem's value, with a deflationary mechanism to promote long-term value appreciation. The ecosystem is geared towards revolutionizing gaming experiences by leveraging AI and blockchain technologies, uniting unique IPs within a vast gaming ecosystem.
Param (PARAM) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Param (PARAM), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Param (PARAM): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Param (PARAM) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token PARAM yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token PARAM yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik PARAM, terokai PARAM harga langsung token!
PARAM Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju PARAM? Halaman ramalan harga PARAM kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
