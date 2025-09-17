Parasol Finance (PSOL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00415615 $ 0.00415615 $ 0.00415615 24J Rendah $ 0.00417742 $ 0.00417742 $ 0.00417742 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00415615$ 0.00415615 $ 0.00415615 24J Tinggi $ 0.00417742$ 0.00417742 $ 0.00417742 Sepanjang Masa $ 0.19304$ 0.19304 $ 0.19304 Harga Terendah $ 0.00401139$ 0.00401139 $ 0.00401139 Perubahan Harga (1J) -0.00% Perubahan Harga (1D) -0.50% Perubahan Harga (7D) -0.26% Perubahan Harga (7D) -0.26%

Parasol Finance (PSOL) harga masa nyata ialah $0.00415617. Sepanjang 24 jam yang lalu, PSOL didagangkan antara $ 0.00415615 rendah dan $ 0.00417742 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PSOL sepanjang masa ialah $ 0.19304, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00401139.

Dari segi prestasi jangka pendek, PSOL telah berubah sebanyak -0.00% sejak sejam yang lalu, -0.50% dalam 24 jam dan -0.26% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Parasol Finance (PSOL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 23.31K$ 23.31K $ 23.31K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 87.29K$ 87.29K $ 87.29K Bekalan Peredaran 5.61M 5.61M 5.61M Jumlah Bekalan 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Had Pasaran semasa Parasol Finance ialah $ 23.31K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PSOL ialah 5.61M, dengan jumlah bekalan sebanyak 21000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 87.29K.