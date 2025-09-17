Lagi Mengenai PSOL

Parasol Finance Logo

Parasol Finance Harga (PSOL)

Tidak tersenarai

1 PSOL ke USD Harga Langsung:

$0.00415617
$0.00415617$0.00415617
-0.50%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Parasol Finance (PSOL) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 21:45:09 (UTC+8)

Parasol Finance (PSOL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00415615
$ 0.00415615$ 0.00415615
24J Rendah
$ 0.00417742
$ 0.00417742$ 0.00417742
24J Tinggi

$ 0.00415615
$ 0.00415615$ 0.00415615

$ 0.00417742
$ 0.00417742$ 0.00417742

$ 0.19304
$ 0.19304$ 0.19304

$ 0.00401139
$ 0.00401139$ 0.00401139

-0.00%

-0.50%

-0.26%

-0.26%

Parasol Finance (PSOL) harga masa nyata ialah $0.00415617. Sepanjang 24 jam yang lalu, PSOL didagangkan antara $ 0.00415615 rendah dan $ 0.00417742 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PSOL sepanjang masa ialah $ 0.19304, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00401139.

Dari segi prestasi jangka pendek, PSOL telah berubah sebanyak -0.00% sejak sejam yang lalu, -0.50% dalam 24 jam dan -0.26% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Parasol Finance (PSOL) Maklumat Pasaran

$ 23.31K
$ 23.31K$ 23.31K

--
----

$ 87.29K
$ 87.29K$ 87.29K

5.61M
5.61M 5.61M

21,000,000.0
21,000,000.0 21,000,000.0

Had Pasaran semasa Parasol Finance ialah $ 23.31K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PSOL ialah 5.61M, dengan jumlah bekalan sebanyak 21000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 87.29K.

Parasol Finance (PSOL) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Parasol Finance kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Parasol Finance kepada USD adalah $ +0.0000161487.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Parasol Finance kepada USD adalah $ +0.0000199882.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Parasol Finance kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.50%
30 Hari$ +0.0000161487+0.39%
60 Hari$ +0.0000199882+0.48%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Parasol Finance (PSOL)

Parasol Finance is the first-ever community governed IDO platform built on Solana with the needs of both projects and investors alike. The key advantage as the ownership of Parasol tokens ($PSOL) gives a right of governance and voting on projects. Our governed platform will be an integral part of bringing new and existing projects and protocols into the Parasol ecosystem with the possibility to invest early. In the process, Parasol and the $PSOL token will become a foundation for enabling further development with partners, its own platform, and the ecosystem as a whole.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Parasol Finance (PSOL) Sumber

Laman Web Rasmi

Parasol Finance Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Parasol Finance (PSOL) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Parasol Finance (PSOL) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Parasol Finance.

Semak Parasol Finance ramalan harga sekarang!

PSOL kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Parasol Finance (PSOL)

Memahami tokenomik Parasol Finance (PSOL) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token PSOL dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Parasol Finance (PSOL)

Berapakah nilai Parasol Finance (PSOL) hari ini?
Harga langsung PSOL dalam USD ialah 0.00415617 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa PSOL ke USD?
Harga semasa PSOL ke USD ialah $ 0.00415617. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Parasol Finance?
Had pasaran untuk PSOL ialah $ 23.31K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran PSOL?
Bekalan edaran PSOL ialah 5.61M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PSOL?
PSOL mencapai harga ATH sebanyak 0.19304 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PSOL?
PSOL melihat harga ATL sebanyak 0.00401139 USD.
Berapakah jumlah dagangan PSOL?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PSOLialah -- USD.
Adakah PSOL akan naik lebih tinggi tahun ini?
PSOL mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PSOLramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 21:45:09 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.