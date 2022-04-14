Tokenomik Parasol Finance (PSOL)

Lihat cerapan utama tentang Parasol Finance (PSOL), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Parasol Finance (PSOL) Maklumat

Parasol Finance is the first-ever community governed IDO platform built on Solana with the needs of both projects and investors alike.

The key advantage as the ownership of Parasol tokens ($PSOL) gives a right of governance and voting on projects. Our governed platform will be an integral part of bringing new and existing projects and protocols into the Parasol ecosystem with the possibility to invest early. In the process, Parasol and the $PSOL token will become a foundation for enabling further development with partners, its own platform, and the ecosystem as a whole.

Laman Web Rasmi:
https://parasol.finance

Parasol Finance (PSOL) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Parasol Finance (PSOL), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 23.18K
Jumlah Bekalan:
$ 21.00M
Bekalan Edaran:
$ 5.61M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 86.79K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.19304
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00401139
Harga Semasa:
$ 0.00413298
Tokenomik Parasol Finance (PSOL): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Parasol Finance (PSOL) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token PSOL yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token PSOL yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik PSOL, terokai PSOL harga langsung token!

PSOL Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju PSOL? Halaman ramalan harga PSOL kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

