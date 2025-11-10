Pareto Staked USP Harga Hari Ini

Harga langsung Pareto Staked USP (SUSP) hari ini ialah $ 1.049, dengan 0.06% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SUSP kepada USD penukaran adalah $ 1.049 setiap SUSP.

Pareto Staked USP kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 6,349,661, dengan bekalan edaran sebanyak 6.05M SUSP. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SUSP didagangkan antara $ 1.049 (rendah) dan $ 1.049 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.049, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 1.012.

Dalam prestasi jangka pendek, SUSP dipindahkan +0.00% dalam sejam terakhir dan +0.32% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Pareto Staked USP (SUSP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 6.35M$ 6.35M $ 6.35M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 6.35M$ 6.35M $ 6.35M Bekalan Peredaran 6.05M 6.05M 6.05M Jumlah Bekalan 6,052,190.921452967 6,052,190.921452967 6,052,190.921452967

Had Pasaran semasa Pareto Staked USP ialah $ 6.35M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SUSP ialah 6.05M, dengan jumlah bekalan sebanyak 6052190.921452967. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.35M.