Tokenomik Pareto Staked USP (SUSP)

Lihat cerapan utama tentang Pareto Staked USP (SUSP), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 17:11:09 (UTC+8)
Pareto Staked USP (SUSP) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Pareto Staked USP (SUSP), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 6.35M
Jumlah Bekalan:
$ 6.05M
Bekalan Edaran:
$ 6.05M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 6.35M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 1.05
Terendah Sepanjang Masa:
$ 1.012
Harga Semasa:
$ 1.05
Pareto Staked USP (SUSP) Maklumat

Pareto sUSP is the staked savings asset of USP built on Ethereum. Once USP is staked into sUSP, users can earn yield from the interest generated by Credit Vaults. Credit Vaults lend assets to institutional players that perform yield strategies on and off-chain. The interest paid is reflected in a higher sUSP price than the plain USP effectively creating an interest-bearing token. sUSP provides exposure to a broad set of credit lines reducing single-counterparty risk through structured diversification.

Laman Web Rasmi:
https://pareto.credit

Tokenomik Pareto Staked USP (SUSP): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Pareto Staked USP (SUSP) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token SUSP yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token SUSP yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik SUSP, terokai SUSP harga langsung token!

SUSP Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju SUSP? Halaman ramalan harga SUSP kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

