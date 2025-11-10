PARSIQ Harga Hari Ini

Harga langsung PARSIQ (PRQ) hari ini ialah $ 0.00457843, dengan 1.02% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa PRQ kepada USD penukaran adalah $ 0.00457843 setiap PRQ.

PARSIQ kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,340,366, dengan bekalan edaran sebanyak 292.76M PRQ. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PRQ didagangkan antara $ 0.00448417 (rendah) dan $ 0.00473035 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 2.62, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.0018575.

Dalam prestasi jangka pendek, PRQ dipindahkan -0.45% dalam sejam terakhir dan +2.45% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

PARSIQ (PRQ) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.34M$ 1.34M $ 1.34M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.42M$ 1.42M $ 1.42M Bekalan Peredaran 292.76M 292.76M 292.76M Jumlah Bekalan 310,256,872.0 310,256,872.0 310,256,872.0

Had Pasaran semasa PARSIQ ialah $ 1.34M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PRQ ialah 292.76M, dengan jumlah bekalan sebanyak 310256872.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.42M.