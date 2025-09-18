Particle (PRTCLE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 1.14$ 1.14 $ 1.14 Harga Terendah $ 0.00151873$ 0.00151873 $ 0.00151873 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) -0.24% Perubahan Harga (7D) -0.24%

Particle (PRTCLE) harga masa nyata ialah $0.00216808. Sepanjang 24 jam yang lalu, PRTCLE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PRTCLE sepanjang masa ialah $ 1.14, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00151873.

Dari segi prestasi jangka pendek, PRTCLE telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan -0.24% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Particle (PRTCLE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 5.48K$ 5.48K $ 5.48K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 5.48K$ 5.48K $ 5.48K Bekalan Peredaran 2.53M 2.53M 2.53M Jumlah Bekalan 2,527,955.259592174 2,527,955.259592174 2,527,955.259592174

Had Pasaran semasa Particle ialah $ 5.48K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PRTCLE ialah 2.53M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2527955.259592174. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.48K.