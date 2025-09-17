Party (PARTY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00062177 $ 0.00062177 $ 0.00062177 24J Rendah $ 0.00083344 $ 0.00083344 $ 0.00083344 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00062177$ 0.00062177 $ 0.00062177 24J Tinggi $ 0.00083344$ 0.00083344 $ 0.00083344 Sepanjang Masa $ 0.0228569$ 0.0228569 $ 0.0228569 Harga Terendah $ 0.00040881$ 0.00040881 $ 0.00040881 Perubahan Harga (1J) +0.37% Perubahan Harga (1D) -9.78% Perubahan Harga (7D) +23.51% Perubahan Harga (7D) +23.51%

Party (PARTY) harga masa nyata ialah $0.00062622. Sepanjang 24 jam yang lalu, PARTY didagangkan antara $ 0.00062177 rendah dan $ 0.00083344 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PARTY sepanjang masa ialah $ 0.0228569, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00040881.

Dari segi prestasi jangka pendek, PARTY telah berubah sebanyak +0.37% sejak sejam yang lalu, -9.78% dalam 24 jam dan +23.51% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Party (PARTY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.28M$ 1.28M $ 1.28M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.28M$ 1.28M $ 1.28M Bekalan Peredaran 2.05B 2.05B 2.05B Jumlah Bekalan 2,051,275,133.82 2,051,275,133.82 2,051,275,133.82

Had Pasaran semasa Party ialah $ 1.28M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PARTY ialah 2.05B, dengan jumlah bekalan sebanyak 2051275133.82. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.28M.