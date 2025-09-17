Passage (PASG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00122273 $ 0.00122273 $ 0.00122273 24J Rendah $ 0.00127436 $ 0.00127436 $ 0.00127436 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00122273$ 0.00122273 $ 0.00122273 24J Tinggi $ 0.00127436$ 0.00127436 $ 0.00127436 Sepanjang Masa $ 0.119904$ 0.119904 $ 0.119904 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.03% Perubahan Harga (1D) +2.79% Perubahan Harga (7D) +12.14% Perubahan Harga (7D) +12.14%

Passage (PASG) harga masa nyata ialah $0.00126154. Sepanjang 24 jam yang lalu, PASG didagangkan antara $ 0.00122273 rendah dan $ 0.00127436 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PASG sepanjang masa ialah $ 0.119904, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, PASG telah berubah sebanyak +0.03% sejak sejam yang lalu, +2.79% dalam 24 jam dan +12.14% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Passage (PASG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.65M$ 1.65M $ 1.65M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.70M$ 1.70M $ 1.70M Bekalan Peredaran 1.31B 1.31B 1.31B Jumlah Bekalan 1,348,085,566.0 1,348,085,566.0 1,348,085,566.0

Had Pasaran semasa Passage ialah $ 1.65M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PASG ialah 1.31B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1348085566.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.70M.