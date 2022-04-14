Tokenomik Passage (PASG)
Passage empowers brands to host engaging, immersive virtual events that captivate audiences and foster real connection.
With 1-click access, users can instantly dive into stunning 3D environments and spatial audio/video on any device, without the need for downloads or special hardware. Through its integration with Unreal Engine, Passage allows teams to effortlessly create dynamic, gamified experiences that elevate their brand presence and keep attendees engaged, going beyond traditional platforms like Zoom or Teams. Passage brings digital events to life, making it easy to deliver impactful, memorable online experiences.
Passage (PASG) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Passage (PASG), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Passage (PASG): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Passage (PASG) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token PASG yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token PASG yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik PASG, terokai PASG harga langsung token!
