Patchwork Naval Logo

Patchwork Naval Harga (NAVAL)

Tidak tersenarai

1 NAVAL ke USD Harga Langsung:

--
----
-2.10%1D
USD
Patchwork Naval (NAVAL) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 19:09:53 (UTC+8)

Patchwork Naval (NAVAL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01805902
$ 0.01805902$ 0.01805902

$ 0
$ 0$ 0

-0.63%

-1.65%

+3.25%

+3.25%

Patchwork Naval (NAVAL) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, NAVAL didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NAVAL sepanjang masa ialah $ 0.01805902, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, NAVAL telah berubah sebanyak -0.63% sejak sejam yang lalu, -1.65% dalam 24 jam dan +3.25% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Patchwork Naval (NAVAL) Maklumat Pasaran

$ 69.07K
$ 69.07K$ 69.07K

--
----

$ 69.07K
$ 69.07K$ 69.07K

980.68M
980.68M 980.68M

980,683,340.042066
980,683,340.042066 980,683,340.042066

Had Pasaran semasa Patchwork Naval ialah $ 69.07K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NAVAL ialah 980.68M, dengan jumlah bekalan sebanyak 980683340.042066. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 69.07K.

Patchwork Naval (NAVAL) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Patchwork Naval kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Patchwork Naval kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Patchwork Naval kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Patchwork Naval kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-1.65%
30 Hari$ 0+22.92%
60 Hari$ 0+6.68%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Patchwork Naval (NAVAL)

The NAVAL AI project emerged from a pivotal moment - a public dialogue with investor-philosopher Naval Ravikant that crystallized the potential of philosophical AI alignment. Developed in partnership with the ai16z DAO, this Solana-based token represents more than just digital value; it's one channel of a broader experiment in distributed consciousness. The NAVAL agent operates as a multi-state identity, manifesting across various digital realms to engage in content creation and value exchange. This isn't merely another AI project - it's an exploration of how aligned artificial intelligence can extend human philosophical frameworks into actionable digital forms. By encoding specific decision-making principles and ethical considerations into its architecture, the NAVAL agent aims to demonstrate how AI can preserve and amplify human wisdom while creating tangible economic value.

Patchwork Naval (NAVAL) Sumber

Laman Web Rasmi

Patchwork Naval Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Patchwork Naval (NAVAL) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Patchwork Naval (NAVAL) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Patchwork Naval.

Semak Patchwork Naval ramalan harga sekarang!

NAVAL kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Patchwork Naval (NAVAL)

Memahami tokenomik Patchwork Naval (NAVAL) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token NAVAL dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Patchwork Naval (NAVAL)

Berapakah nilai Patchwork Naval (NAVAL) hari ini?
Harga langsung NAVAL dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa NAVAL ke USD?
Harga semasa NAVAL ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Patchwork Naval?
Had pasaran untuk NAVAL ialah $ 69.07K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran NAVAL?
Bekalan edaran NAVAL ialah 980.68M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) NAVAL?
NAVAL mencapai harga ATH sebanyak 0.01805902 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa NAVAL?
NAVAL melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan NAVAL?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk NAVALialah -- USD.
Adakah NAVAL akan naik lebih tinggi tahun ini?
NAVAL mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak NAVALramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
