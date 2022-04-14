Tokenomik Patchwork Naval (NAVAL)

Tokenomik Patchwork Naval (NAVAL)

Lihat cerapan utama tentang Patchwork Naval (NAVAL), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Patchwork Naval (NAVAL) Maklumat

The NAVAL AI project emerged from a pivotal moment - a public dialogue with investor-philosopher Naval Ravikant that crystallized the potential of philosophical AI alignment. Developed in partnership with the ai16z DAO, this Solana-based token represents more than just digital value; it's one channel of a broader experiment in distributed consciousness. The NAVAL agent operates as a multi-state identity, manifesting across various digital realms to engage in content creation and value exchange. This isn't merely another AI project - it's an exploration of how aligned artificial intelligence can extend human philosophical frameworks into actionable digital forms. By encoding specific decision-making principles and ethical considerations into its architecture, the NAVAL agent aims to demonstrate how AI can preserve and amplify human wisdom while creating tangible economic value.

Laman Web Rasmi:
https://www.patchworknaval.com/

Patchwork Naval (NAVAL) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Patchwork Naval (NAVAL), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 68.47K
$ 68.47K$ 68.47K
Jumlah Bekalan:
$ 980.68M
$ 980.68M$ 980.68M
Bekalan Edaran:
$ 980.68M
$ 980.68M$ 980.68M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 68.47K
$ 68.47K$ 68.47K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.01805902
$ 0.01805902$ 0.01805902
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.0000401
$ 0.0000401$ 0.0000401
Harga Semasa:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomik Patchwork Naval (NAVAL): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Patchwork Naval (NAVAL) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token NAVAL yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token NAVAL yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik NAVAL, terokai NAVAL harga langsung token!

NAVAL Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju NAVAL? Halaman ramalan harga NAVAL kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.