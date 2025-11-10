PathOS Harga Hari Ini

Harga langsung PathOS (PATHOS) hari ini ialah $ 0.00048287, dengan 0.19% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa PATHOS kepada USD penukaran adalah $ 0.00048287 setiap PATHOS.

PathOS kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 10,140.25, dengan bekalan edaran sebanyak 21.00M PATHOS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PATHOS didagangkan antara $ 0.00048159 (rendah) dan $ 0.00048287 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00473122, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00038507.

Dalam prestasi jangka pendek, PATHOS dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -7.10% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

PathOS (PATHOS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 10.14K$ 10.14K $ 10.14K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 10.14K$ 10.14K $ 10.14K Bekalan Peredaran 21.00M 21.00M 21.00M Jumlah Bekalan 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

