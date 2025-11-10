Patience Token Harga Hari Ini

Harga langsung Patience Token (PATIENCE) hari ini ialah $ 3.47, dengan 3.24% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa PATIENCE kepada USD penukaran adalah $ 3.47 setiap PATIENCE.

Patience Token kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 5,676,434, dengan bekalan edaran sebanyak 1.63M PATIENCE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PATIENCE didagangkan antara $ 3.32 (rendah) dan $ 3.52 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 7.6, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 1.94.

Dalam prestasi jangka pendek, PATIENCE dipindahkan -0.12% dalam sejam terakhir dan -2.33% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Patience Token (PATIENCE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 5.68M$ 5.68M $ 5.68M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 27.03M$ 27.03M $ 27.03M Bekalan Peredaran 1.63M 1.63M 1.63M Jumlah Bekalan 7,777,777.0 7,777,777.0 7,777,777.0

Had Pasaran semasa Patience Token ialah $ 5.68M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PATIENCE ialah 1.63M, dengan jumlah bekalan sebanyak 7777777.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 27.03M.