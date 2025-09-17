Patriot (PATRIOT) Maklumat Harga (USD)

Patriot (PATRIOT) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, PATRIOT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PATRIOT sepanjang masa ialah $ 0.0083856, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, PATRIOT telah berubah sebanyak -6.49% sejak sejam yang lalu, -3.01% dalam 24 jam dan -14.15% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Patriot (PATRIOT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.05M$ 3.05M $ 3.05M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.05M$ 3.05M $ 3.05M Bekalan Peredaran 10.00B 10.00B 10.00B Jumlah Bekalan 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Patriot ialah $ 3.05M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PATRIOT ialah 10.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.05M.