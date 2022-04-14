Tokenomik Patriot (PATRIOT)
Patriot (PATRIOT) Maklumat
Honoring a Legacy of Patriotism
$PATRIOT is honoring Donald J. Trump with a bronze statue, commemorating the sacrifices he’s made to preserve the fabric of American society. Through God's intervention, he continues to fight for us all.
Donald J. Trump's commitment to “America First” is emphasized by his policies that are centered around economic prosperity, preserving the constitution and enhanced security measures to ensure the safety of every citizen.
Donald J. Trump is a defender of liberty. $PATRIOT’s statue of DJT is symbolic of a new movement sweeping the globe.
We invite you to join $PATRIOT in highlighting DJT and his fight to preserve the traditional values that make America great.
Patriot (PATRIOT) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Patriot (PATRIOT), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Patriot (PATRIOT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Patriot (PATRIOT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token PATRIOT yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token PATRIOT yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik PATRIOT, terokai PATRIOT harga langsung token!
PATRIOT Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju PATRIOT? Halaman ramalan harga PATRIOT kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.