Pawthereum Harga Hari Ini

Harga langsung Pawthereum (PAWTH) hari ini ialah --, dengan 4.41% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa PAWTH kepada USD penukaran adalah -- setiap PAWTH.

Pawthereum kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 503,437, dengan bekalan edaran sebanyak 818.50M PAWTH. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PAWTH didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00394762, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, PAWTH dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -4.22% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Pawthereum (PAWTH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 503.44K$ 503.44K $ 503.44K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 615.07K$ 615.07K $ 615.07K Bekalan Peredaran 818.50M 818.50M 818.50M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Pawthereum ialah $ 503.44K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PAWTH ialah 818.50M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 615.07K.