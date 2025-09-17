Apakah itu Pawtocol (UPI)

Pawtocol is a global online community of pet lovers who aim to disrupt the pet industry by leveraging blockchain technology to monetize data about their pets, improve owners’ purchasing experience, and help veterinarians to deliver better care. Pawtocol is the world’s most advanced online pet community, combining blockchain, AI and IoT technologies to improve the lives of the world’s 400+ million pets. This user-friendly, multi-functional platform will seamlessly integrate into the average pet parent’s daily life, uniquely positioning it to take over this fast-growing, $150B+ industry. Pawtocol’s blockchain technology provides its users cutting-edge privacy and security features, including complete control of their data and the ability to get paid for securely selling it to data buyers. With the help of AI, the platform will offer pet parent’s helpful, personalized guidance with everything from buying treats to providing healthcare. The company’s integrated, NFC-enabled dog tag makes interacting with the platform simple and intuitive, because Pawtocol is for all the world’s pets. One of the most unique innovations of the Pawtocol platform is the Data Marketplace, a first of its kind, peer-to-peer exchange for users to safely sell their de-identified data directly to companies and groups that want to buy it. For users, this means getting paid when someone wants to use their data. For buyers, it means richer datasets, with cheaper price tags. The Pawtocol Data Marketplace represents a revolution in how data flows around the pet industry. But, it also represents another first: a sustainable technology company that more fairly pays for the digital resources it consumes. All of this means that when Pawtocol grows, everyone will benefit.

Tokenomik Pawtocol (UPI)

Memahami tokenomik Pawtocol (UPI) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token UPI dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Pawtocol (UPI) Berapakah nilai Pawtocol (UPI) hari ini? Harga langsung UPI dalam USD ialah 0 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa UPI ke USD? $ 0 . Lihat Harga semasa UPI ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Pawtocol? Had pasaran untuk UPI ialah $ 15.22K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran UPI? Bekalan edaran UPI ialah 248.42M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) UPI? UPI mencapai harga ATH sebanyak 0.296409 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa UPI? UPI melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan UPI? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk UPIialah -- USD . Adakah UPI akan naik lebih tinggi tahun ini? UPI mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak UPIramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

