PayAI Network (PAYAI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00161079 $ 0.00161079 $ 0.00161079 24J Rendah $ 0.00284722 $ 0.00284722 $ 0.00284722 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00161079$ 0.00161079 $ 0.00161079 24J Tinggi $ 0.00284722$ 0.00284722 $ 0.00284722 Sepanjang Masa $ 0.00489524$ 0.00489524 $ 0.00489524 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -1.65% Perubahan Harga (1D) +61.14% Perubahan Harga (7D) +28.21% Perubahan Harga (7D) +28.21%

PayAI Network (PAYAI) harga masa nyata ialah $0.00260362. Sepanjang 24 jam yang lalu, PAYAI didagangkan antara $ 0.00161079 rendah dan $ 0.00284722 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PAYAI sepanjang masa ialah $ 0.00489524, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, PAYAI telah berubah sebanyak -1.65% sejak sejam yang lalu, +61.14% dalam 24 jam dan +28.21% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

PayAI Network (PAYAI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.59M$ 2.59M $ 2.59M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.59M$ 2.59M $ 2.59M Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa PayAI Network ialah $ 2.59M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PAYAI ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.59M.