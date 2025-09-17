Paycoin (PCI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.095418 $ 0.095418 $ 0.095418 24J Rendah $ 0.096666 $ 0.096666 $ 0.096666 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.095418$ 0.095418 $ 0.095418 24J Tinggi $ 0.096666$ 0.096666 $ 0.096666 Sepanjang Masa $ 4.22$ 4.22 $ 4.22 Harga Terendah $ 0.01816581$ 0.01816581 $ 0.01816581 Perubahan Harga (1J) -0.05% Perubahan Harga (1D) -0.62% Perubahan Harga (7D) +1.77% Perubahan Harga (7D) +1.77%

Paycoin (PCI) harga masa nyata ialah $0.095856. Sepanjang 24 jam yang lalu, PCI didagangkan antara $ 0.095418 rendah dan $ 0.096666 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PCI sepanjang masa ialah $ 4.22, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01816581.

Dari segi prestasi jangka pendek, PCI telah berubah sebanyak -0.05% sejak sejam yang lalu, -0.62% dalam 24 jam dan +1.77% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Paycoin (PCI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 98.02M$ 98.02M $ 98.02M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 182.13M$ 182.13M $ 182.13M Bekalan Peredaran 1.02B 1.02B 1.02B Jumlah Bekalan 1,900,000,000.0 1,900,000,000.0 1,900,000,000.0

Had Pasaran semasa Paycoin ialah $ 98.02M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PCI ialah 1.02B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1900000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 182.13M.