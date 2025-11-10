PayFi Strategy Token USDC Harga Hari Ini

Harga langsung PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) hari ini ialah $ 1.057, dengan 0.02% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa PSTUSDC kepada USD penukaran adalah $ 1.057 setiap PSTUSDC.

PayFi Strategy Token USDC kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 73,416,361, dengan bekalan edaran sebanyak 69.46M PSTUSDC. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PSTUSDC didagangkan antara $ 1.057 (rendah) dan $ 1.058 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.059, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 1.032.

Dalam prestasi jangka pendek, PSTUSDC dipindahkan -0.00% dalam sejam terakhir dan +0.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

PayFi Strategy Token USDC (PSTUSDC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 73.42M$ 73.42M $ 73.42M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 73.42M$ 73.42M $ 73.42M Bekalan Peredaran 69.46M 69.46M 69.46M Jumlah Bekalan 69,462,742.784861 69,462,742.784861 69,462,742.784861

Had Pasaran semasa PayFi Strategy Token USDC ialah $ 73.42M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PSTUSDC ialah 69.46M, dengan jumlah bekalan sebanyak 69462742.784861. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 73.42M.