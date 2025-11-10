PayNet Protocol Harga Hari Ini

Harga langsung PayNet Protocol (PAYNET) hari ini ialah --, dengan 3.89% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa PAYNET kepada USD penukaran adalah -- setiap PAYNET.

PayNet Protocol kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 9,049.57, dengan bekalan edaran sebanyak 997.42M PAYNET. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PAYNET didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00139663, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, PAYNET dipindahkan -0.08% dalam sejam terakhir dan -57.40% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

PayNet Protocol (PAYNET) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 9.05K$ 9.05K $ 9.05K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 9.05K$ 9.05K $ 9.05K Bekalan Peredaran 997.42M 997.42M 997.42M Jumlah Bekalan 997,422,096.774952 997,422,096.774952 997,422,096.774952

Had Pasaran semasa PayNet Protocol ialah $ 9.05K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PAYNET ialah 997.42M, dengan jumlah bekalan sebanyak 997422096.774952. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 9.05K.