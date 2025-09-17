PayPal USD (PYUSD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.999452 $ 0.999452 $ 0.999452 24J Rendah $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.999452$ 0.999452 $ 0.999452 24J Tinggi $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 Sepanjang Masa $ 1.021$ 1.021 $ 1.021 Harga Terendah $ 0.959426$ 0.959426 $ 0.959426 Perubahan Harga (1J) +0.04% Perubahan Harga (1D) +0.03% Perubahan Harga (7D) +0.03% Perubahan Harga (7D) +0.03%

PayPal USD (PYUSD) harga masa nyata ialah $1. Sepanjang 24 jam yang lalu, PYUSD didagangkan antara $ 0.999452 rendah dan $ 1.0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PYUSD sepanjang masa ialah $ 1.021, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.959426.

Dari segi prestasi jangka pendek, PYUSD telah berubah sebanyak +0.04% sejak sejam yang lalu, +0.03% dalam 24 jam dan +0.03% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

PayPal USD (PYUSD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.29B$ 1.29B $ 1.29B Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.29B$ 1.29B $ 1.29B Bekalan Peredaran 1.29B 1.29B 1.29B Jumlah Bekalan 1,286,886,158.416213 1,286,886,158.416213 1,286,886,158.416213

Had Pasaran semasa PayPal USD ialah $ 1.29B, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PYUSD ialah 1.29B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1286886158.416213. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.29B.