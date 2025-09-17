Lagi Mengenai PYUSD

PayPal USD Logo

PayPal USD Harga (PYUSD)

Tidak tersenarai

1 PYUSD ke USD Harga Langsung:

$1
$1$1
0.00%1D
mexc
USD
PayPal USD (PYUSD) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 08:59:03 (UTC+8)

PayPal USD (PYUSD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.999452
$ 0.999452$ 0.999452
24J Rendah
$ 1.0
$ 1.0$ 1.0
24J Tinggi

$ 0.999452
$ 0.999452$ 0.999452

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

$ 1.021
$ 1.021$ 1.021

$ 0.959426
$ 0.959426$ 0.959426

+0.04%

+0.03%

+0.03%

+0.03%

PayPal USD (PYUSD) harga masa nyata ialah $1. Sepanjang 24 jam yang lalu, PYUSD didagangkan antara $ 0.999452 rendah dan $ 1.0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PYUSD sepanjang masa ialah $ 1.021, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.959426.

Dari segi prestasi jangka pendek, PYUSD telah berubah sebanyak +0.04% sejak sejam yang lalu, +0.03% dalam 24 jam dan +0.03% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

PayPal USD (PYUSD) Maklumat Pasaran

$ 1.29B
$ 1.29B$ 1.29B

--
----

$ 1.29B
$ 1.29B$ 1.29B

1.29B
1.29B 1.29B

1,286,886,158.416213
1,286,886,158.416213 1,286,886,158.416213

Had Pasaran semasa PayPal USD ialah $ 1.29B, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PYUSD ialah 1.29B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1286886158.416213. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.29B.

PayPal USD (PYUSD) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga PayPal USD kepada USD adalah $ +0.00025279.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga PayPal USD kepada USD adalah $ +0.0005659000.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga PayPal USD kepada USD adalah $ +0.0005355000.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga PayPal USD kepada USD adalah $ +0.0005555680058204.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00025279+0.03%
30 Hari$ +0.0005659000+0.06%
60 Hari$ +0.0005355000+0.05%
90 Hari$ +0.0005555680058204+0.06%

Apakah itu PayPal USD (PYUSD)

PayPal USD is designed to contribute to the opportunity stablecoins offer for payments and is 100% backed by U.S. dollar deposits, short-term U.S Treasuries and similar cash equivalents. PayPal USD is redeemable 1:1 for U.S. dollars and is issued by Paxos Trust Company.

PayPal USD (PYUSD) Sumber

Laman Web Rasmi

PayPal USD Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai PayPal USD (PYUSD) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset PayPal USD (PYUSD) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk PayPal USD.

Semak PayPal USD ramalan harga sekarang!

PYUSD kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik PayPal USD (PYUSD)

Memahami tokenomik PayPal USD (PYUSD) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token PYUSD dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai PayPal USD (PYUSD)

Berapakah nilai PayPal USD (PYUSD) hari ini?
Harga langsung PYUSD dalam USD ialah 1.0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa PYUSD ke USD?
Harga semasa PYUSD ke USD ialah $ 1.0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran PayPal USD?
Had pasaran untuk PYUSD ialah $ 1.29B USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran PYUSD?
Bekalan edaran PYUSD ialah 1.29B USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) PYUSD?
PYUSD mencapai harga ATH sebanyak 1.021 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa PYUSD?
PYUSD melihat harga ATL sebanyak 0.959426 USD.
Berapakah jumlah dagangan PYUSD?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk PYUSDialah -- USD.
Adakah PYUSD akan naik lebih tinggi tahun ini?
PYUSD mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak PYUSDramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.