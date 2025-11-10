Paystream Harga Hari Ini

Harga langsung Paystream (PAYS) hari ini ialah $ 0.075215, dengan 2.04% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa PAYS kepada USD penukaran adalah $ 0.075215 setiap PAYS.

Paystream kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 969,575, dengan bekalan edaran sebanyak 12.90M PAYS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PAYS didagangkan antara $ 0.067188 (rendah) dan $ 0.075498 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.082528, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.050091.

Dalam prestasi jangka pendek, PAYS dipindahkan +7.90% dalam sejam terakhir dan +21.25% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Paystream (PAYS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 969.58K$ 969.58K $ 969.58K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.86M$ 1.86M $ 1.86M Bekalan Peredaran 12.90M 12.90M 12.90M Jumlah Bekalan 24,749,989.555398 24,749,989.555398 24,749,989.555398

Had Pasaran semasa Paystream ialah $ 969.58K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PAYS ialah 12.90M, dengan jumlah bekalan sebanyak 24749989.555398. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.86M.