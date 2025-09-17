pBTC35A (PBTC35A) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.744082 24J Tinggi $ 0.760241 Sepanjang Masa $ 216.53 Harga Terendah $ 0.478614 Perubahan Harga (1J) -0.28% Perubahan Harga (1D) -0.77% Perubahan Harga (7D) +2.26%

pBTC35A (PBTC35A) harga masa nyata ialah $0.74938. Sepanjang 24 jam yang lalu, PBTC35A didagangkan antara $ 0.744082 rendah dan $ 0.760241 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PBTC35A sepanjang masa ialah $ 216.53, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.478614.

Dari segi prestasi jangka pendek, PBTC35A telah berubah sebanyak -0.28% sejak sejam yang lalu, -0.77% dalam 24 jam dan +2.26% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

pBTC35A (PBTC35A) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 160.82K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 160.82K Bekalan Peredaran 214.60K Jumlah Bekalan 214,601.99998208

Had Pasaran semasa pBTC35A ialah $ 160.82K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PBTC35A ialah 214.60K, dengan jumlah bekalan sebanyak 214601.99998208. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 160.82K.