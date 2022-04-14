Tokenomik Peace Frog (PFROG)

Tokenomik Peace Frog (PFROG)

Lihat cerapan utama tentang Peace Frog (PFROG), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Peace Frog (PFROG) Maklumat

Peace Frog ($PFROG) celebrates the genesis of Pepe the Frog, one of the most iconic internet memes in history. Inspired by Matt Furie's 2004 artwork Flight of the Peacefrog

Legacy of Art and Culture Rooted in Matt Furie's iconic artwork, $PFROG bridges the gap between art, memes, and cryptocurrency.

Community-Driven Initiative The $PFROG community embodies collaboration and creativity, ensuring the legacy of Pepe remains positive and enduring.

Philanthropy and Conservation A portion of proceeds will support amphibian conservation, tying the project back to its symbolic frog inspiration.

Laman Web Rasmi:
https://peacefrogcoin.com/

Peace Frog (PFROG) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Peace Frog (PFROG), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 25.96K
$ 25.96K$ 25.96K
Jumlah Bekalan:
$ 420.69B
$ 420.69B$ 420.69B
Bekalan Edaran:
$ 420.69B
$ 420.69B$ 420.69B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 25.96K
$ 25.96K$ 25.96K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0$ 0
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0$ 0
Harga Semasa:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomik Peace Frog (PFROG): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Peace Frog (PFROG) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token PFROG yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token PFROG yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik PFROG, terokai PFROG harga langsung token!

PFROG Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju PFROG? Halaman ramalan harga PFROG kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.