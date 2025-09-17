Peace Guy Harga (PEACEGUY)
-0.74%
+1.96%
-5.70%
-5.70%
Peace Guy (PEACEGUY) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, PEACEGUY didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PEACEGUY sepanjang masa ialah $ 0.00144268, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.
Dari segi prestasi jangka pendek, PEACEGUY telah berubah sebanyak -0.74% sejak sejam yang lalu, +1.96% dalam 24 jam dan -5.70% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.
Had Pasaran semasa Peace Guy ialah $ 67.75K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PEACEGUY ialah 999.52M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999518231.819825. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 67.75K.
Pada hari ini, perubahan harga Peace Guy kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Peace Guy kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Peace Guy kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Peace Guy kepada USD adalah $ 0.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|+1.96%
|30 Hari
|$ 0
|-26.64%
|60 Hari
|$ 0
|+7.72%
|90 Hari
|$ 0
|--
Peace Guy: A Meme for Peace in a Time of War In a world overwhelmed by conflict, destruction, and polarization, a quiet yet powerful figure has emerged from the noise—not with weapons or political rhetoric, but with a smile and an open hand. “Peace Guy” is not just a meme—it’s a movement. Created during a time of global unrest, the Peace Guy project is a digital symbol of calm resistance and collective hope, spreading positivity where fear and hatred often dominate. The character of Peace Guy is simple by design but rich in purpose. He embodies stillness in chaos, humor in despair, and most importantly, peace in times of war. Always depicted with a relaxed posture, a calm smirk, and often holding a white dove—the universal symbol of peace—Peace Guy speaks to people across cultures, ideologies, and age groups. His mission is not to take sides or spark debate. His mission is to remind us that peace is a choice—and a necessary one. Peace Guy was born from a deep frustration with how war narratives dominate media and public discourse. People are bombarded with fear-driven content and divisive opinions. This meme was created as a counterbalance—a peaceful protest against digital negativity. Instead of contributing to outrage cycles, Peace Guy offers a digital breath of fresh air. A moment of peace on your feed. A reason to smile. A reminder that humanity still exists amid conflict. But Peace Guy isn’t just about aesthetics. His presence has inspired a growing online community committed to spreading kindness, empathy, and solidarity. This community shares Peace Guy memes, updates, and messages, turning reposts and retweets into acts of digital resistance. The simplicity of the meme allows it to spread organically, with no agenda other than to offer a gentle nudge toward compassion. The project has also evolved beyond visuals. With the launch of an official Peace Guy website and meme generator, followers can now create their own versions and participate actively in spreading the message. The initiative encourages creativity, giving people the tools to become peace-makers themselves in the digital realm. In a time when people feel powerless in the face of global conflict, Peace Guy offers a form of soft power—an emotional, human response that doesn't require resources, politics, or permission. He’s the chill reminder that even in dark times, we can choose to be kind, to stay calm, and to believe in a better future. Peace Guy doesn’t shout. He doesn’t argue. He doesn’t blame. He just exists, peacefully—hoping you’ll join him.
MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!
Berapakah nilai Peace Guy (PEACEGUY) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Peace Guy (PEACEGUY) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Peace Guy.
Semak Peace Guy ramalan harga sekarang!
Memahami tokenomik Peace Guy (PEACEGUY) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token PEACEGUY dan tokenomiknya yang meluas sekarang!
|Masa (UTC+8)
|Jenis
|Maklumat
|09-16 14:49:00
|Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
|09-16 14:26:00
|Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
|09-15 18:21:00
|Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
|09-15 15:08:00
|Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
|09-15 12:13:00
|Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
|09-15 11:34:00
|Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%
Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.