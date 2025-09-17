Peachfolio (PCHF) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00744057$ 0.00744057 $ 0.00744057 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +5.85% Perubahan Harga (7D) +5.85%

Peachfolio (PCHF) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, PCHF didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PCHF sepanjang masa ialah $ 0.00744057, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, PCHF telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +5.85% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Peachfolio (PCHF) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 38.12K$ 38.12K $ 38.12K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 196.74K$ 196.74K $ 196.74K Bekalan Peredaran 184.08M 184.08M 184.08M Jumlah Bekalan 950,065,815.722 950,065,815.722 950,065,815.722

Had Pasaran semasa Peachfolio ialah $ 38.12K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PCHF ialah 184.08M, dengan jumlah bekalan sebanyak 950065815.722. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 196.74K.