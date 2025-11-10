Tokenomik Peak Internet Male Performance (PIMP)

Tokenomik Peak Internet Male Performance (PIMP)

Lihat cerapan utama tentang Peak Internet Male Performance (PIMP), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 20:53:24 (UTC+8)
USD

Peak Internet Male Performance (PIMP) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Peak Internet Male Performance (PIMP), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 10.13K
$ 10.13K$ 10.13K
Jumlah Bekalan:
$ 999.13M
$ 999.13M$ 999.13M
Bekalan Edaran:
$ 999.13M
$ 999.13M$ 999.13M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 10.13K
$ 10.13K$ 10.13K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00115542
$ 0.00115542$ 0.00115542
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0$ 0
Harga Semasa:
$ 0
$ 0$ 0

Peak Internet Male Performance (PIMP) Maklumat

Behind every cartoon pfp, 6 figure PNL, and green candle spam sits a fat bro with no social skills, a wrecked sleep schedule, Uber Eats receipts stacked to the ceiling, and way too much money. He has not touched grass in months, speaks only in tickers, and moves markets with a single click while you blink. This is Peak Internet Male Performance, the final boss of the timeline, and there is not a single thing you can do about it. $PIMP Absolutely.

Laman Web Rasmi:
https://pimpcoin.fun

Tokenomik Peak Internet Male Performance (PIMP): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Peak Internet Male Performance (PIMP) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token PIMP yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token PIMP yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik PIMP, terokai PIMP harga langsung token!

PIMP Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju PIMP? Halaman ramalan harga PIMP kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi