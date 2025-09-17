peanie (PEANIE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.02478969$ 0.02478969 $ 0.02478969 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.30% Perubahan Harga (1D) -19.00% Perubahan Harga (7D) -10.03% Perubahan Harga (7D) -10.03%

peanie (PEANIE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, PEANIE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PEANIE sepanjang masa ialah $ 0.02478969, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, PEANIE telah berubah sebanyak -0.30% sejak sejam yang lalu, -19.00% dalam 24 jam dan -10.03% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

peanie (PEANIE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 372.47K$ 372.47K $ 372.47K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 372.47K$ 372.47K $ 372.47K Bekalan Peredaran 992.09M 992.09M 992.09M Jumlah Bekalan 992,085,587.027229 992,085,587.027229 992,085,587.027229

Had Pasaran semasa peanie ialah $ 372.47K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PEANIE ialah 992.09M, dengan jumlah bekalan sebanyak 992085587.027229. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 372.47K.