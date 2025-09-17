Peanut (NUX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00351892 $ 0.00351892 $ 0.00351892 24J Rendah $ 0.00366815 $ 0.00366815 $ 0.00366815 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00351892$ 0.00351892 $ 0.00351892 24J Tinggi $ 0.00366815$ 0.00366815 $ 0.00366815 Sepanjang Masa $ 31.0$ 31.0 $ 31.0 Harga Terendah $ 0.0017647$ 0.0017647 $ 0.0017647 Perubahan Harga (1J) -0.08% Perubahan Harga (1D) -1.19% Perubahan Harga (7D) +0.66% Perubahan Harga (7D) +0.66%

Peanut (NUX) harga masa nyata ialah $0.00358348. Sepanjang 24 jam yang lalu, NUX didagangkan antara $ 0.00351892 rendah dan $ 0.00366815 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NUX sepanjang masa ialah $ 31.0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0017647.

Dari segi prestasi jangka pendek, NUX telah berubah sebanyak -0.08% sejak sejam yang lalu, -1.19% dalam 24 jam dan +0.66% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Peanut (NUX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 179.17K$ 179.17K $ 179.17K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 179.17K$ 179.17K $ 179.17K Bekalan Peredaran 50.00M 50.00M 50.00M Jumlah Bekalan 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

Had Pasaran semasa Peanut ialah $ 179.17K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NUX ialah 50.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 50000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 179.17K.