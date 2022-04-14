Tokenomik Peanut the Doge (PDOGE)

Tokenomik Peanut the Doge (PDOGE)

Lihat cerapan utama tentang Peanut the Doge (PDOGE), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Peanut the Doge (PDOGE) Maklumat

A bold Solana meme coin targeting 1000X growth and a $10M market cap. Join the journey and unleash the potential!

Peanut the Doge: A bold Solana meme coin targeting 1000X growth and a $10M market cap. Join the journey and unleash the potential!

PDOGE - is a memecoin. Don’t mortgage your house or sell your grandma’s jewelry for PDOGE tokens – unless she’s okay with that. Always invest responsibly and remember, it’s all just peanuts and fun ... PDOGE is not responsible for sudden peanut cravings, squirrel sightings, or excessive laughter

Laman Web Rasmi:
https://pdoge.io/

Peanut the Doge (PDOGE) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Peanut the Doge (PDOGE), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 10.41K
$ 10.41K$ 10.41K
Jumlah Bekalan:
$ 999.93M
$ 999.93M$ 999.93M
Bekalan Edaran:
$ 999.93M
$ 999.93M$ 999.93M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 10.41K
$ 10.41K$ 10.41K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00191019
$ 0.00191019$ 0.00191019
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00000891
$ 0.00000891$ 0.00000891
Harga Semasa:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomik Peanut the Doge (PDOGE): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Peanut the Doge (PDOGE) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token PDOGE yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token PDOGE yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik PDOGE, terokai PDOGE harga langsung token!

PDOGE Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju PDOGE? Halaman ramalan harga PDOGE kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.