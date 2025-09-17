Peapods Finance (PEAS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 5.69 $ 5.69 $ 5.69 24J Rendah $ 5.78 $ 5.78 $ 5.78 24J Tinggi 24J Rendah $ 5.69$ 5.69 $ 5.69 24J Tinggi $ 5.78$ 5.78 $ 5.78 Sepanjang Masa $ 11.74$ 11.74 $ 11.74 Harga Terendah $ 0.182074$ 0.182074 $ 0.182074 Perubahan Harga (1J) +0.04% Perubahan Harga (1D) +0.37% Perubahan Harga (7D) +5.95% Perubahan Harga (7D) +5.95%

Peapods Finance (PEAS) harga masa nyata ialah $5.73. Sepanjang 24 jam yang lalu, PEAS didagangkan antara $ 5.69 rendah dan $ 5.78 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PEAS sepanjang masa ialah $ 11.74, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.182074.

Dari segi prestasi jangka pendek, PEAS telah berubah sebanyak +0.04% sejak sejam yang lalu, +0.37% dalam 24 jam dan +5.95% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Peapods Finance (PEAS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 56.95M$ 56.95M $ 56.95M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 56.95M$ 56.95M $ 56.95M Bekalan Peredaran 9.94M 9.94M 9.94M Jumlah Bekalan 9,938,002.88346627 9,938,002.88346627 9,938,002.88346627

Had Pasaran semasa Peapods Finance ialah $ 56.95M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PEAS ialah 9.94M, dengan jumlah bekalan sebanyak 9938002.88346627. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 56.95M.