Pear Protocol Harga Hari Ini

Harga langsung Pear Protocol (PEAR) hari ini ialah $ 0.01736463, dengan 8.46% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa PEAR kepada USD penukaran adalah $ 0.01736463 setiap PEAR.

Pear Protocol kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 4,463,889, dengan bekalan edaran sebanyak 257.19M PEAR. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PEAR didagangkan antara $ 0.01588613 (rendah) dan $ 0.01767843 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.092685, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00497174.

Dalam prestasi jangka pendek, PEAR dipindahkan -1.46% dalam sejam terakhir dan +5.54% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Pear Protocol (PEAR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 4.46M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 14.79M Bekalan Peredaran 257.19M Jumlah Bekalan 852,219,528.0

