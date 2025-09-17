Pedro (PEDRO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.707234 24J Tinggi $ 0.707307 Sepanjang Masa $ 2.38 Harga Terendah $ 0.481774 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +0.01% Perubahan Harga (7D) +27.32%

Pedro (PEDRO) harga masa nyata ialah $0.707306. Sepanjang 24 jam yang lalu, PEDRO didagangkan antara $ 0.707234 rendah dan $ 0.707307 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi PEDRO sepanjang masa ialah $ 2.38, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.481774.

Dari segi prestasi jangka pendek, PEDRO telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.01% dalam 24 jam dan +27.32% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Pedro (PEDRO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 70.44K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 70.44K Bekalan Peredaran 99.59K Jumlah Bekalan 99,593.398192

Had Pasaran semasa Pedro ialah $ 70.44K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran PEDRO ialah 99.59K, dengan jumlah bekalan sebanyak 99593.398192. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 70.44K.