PEEKING DUCK Logo

PEEKING DUCK Harga (QWACK)

Tidak tersenarai

1 QWACK ke USD Harga Langsung:

--
--
-1.00%1D
USD
PEEKING DUCK (QWACK) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-18 00:14:21 (UTC+8)

PEEKING DUCK (QWACK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00000877
$ 0.00000877
24J Rendah
$ 0.00000895
$ 0.00000895
24J Tinggi

$ 0.00000877
$ 0.00000877

$ 0.00000895
$ 0.00000895

$ 0.00241506
$ 0.00241506

$ 0.00000399
$ 0.00000399

--

-1.02%

+13.64%

+13.64%

PEEKING DUCK (QWACK) harga masa nyata ialah $0.00000886. Sepanjang 24 jam yang lalu, QWACK didagangkan antara $ 0.00000877 rendah dan $ 0.00000895 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi QWACK sepanjang masa ialah $ 0.00241506, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000399.

Dari segi prestasi jangka pendek, QWACK telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -1.02% dalam 24 jam dan +13.64% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

PEEKING DUCK (QWACK) Maklumat Pasaran

$ 8.86K
$ 8.86K

--
--

$ 8.86K
$ 8.86K

999.99M
999.99M

999,986,277.279433
999,986,277.279433

Had Pasaran semasa PEEKING DUCK ialah $ 8.86K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran QWACK ialah 999.99M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999986277.279433. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.86K.

PEEKING DUCK (QWACK) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga PEEKING DUCK kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga PEEKING DUCK kepada USD adalah $ +0.0000026748.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga PEEKING DUCK kepada USD adalah $ +0.0000039584.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga PEEKING DUCK kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-1.02%
30 Hari$ +0.0000026748+30.19%
60 Hari$ +0.0000039584+44.68%
90 Hari$ 0--

Apakah itu PEEKING DUCK (QWACK)

QWACK is a community-driven cryptocurrency inspired by anatidaephobia—the fear that somewhere, somehow, a duck is watching you. With its ticker symbol $QWACK, the project embraces humor and internet culture while promoting community engagement and decentralized meme-based value. The project is built on solana blockchain technology, with a focus on accessibility, transparency, and fun. $QWACK aims to create a lighthearted ecosystem where holders can participate in activities, memes, and initiatives while exploring the potential of decentralized finance in a relaxed and entertaining environment.

PEEKING DUCK (QWACK) Sumber

Laman Web Rasmi

PEEKING DUCK Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai PEEKING DUCK (QWACK) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset PEEKING DUCK (QWACK) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk PEEKING DUCK.

Semak PEEKING DUCK ramalan harga sekarang!

QWACK kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik PEEKING DUCK (QWACK)

Memahami tokenomik PEEKING DUCK (QWACK) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token QWACK dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai PEEKING DUCK (QWACK)

Berapakah nilai PEEKING DUCK (QWACK) hari ini?
Harga langsung QWACK dalam USD ialah 0.00000886 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa QWACK ke USD?
Harga semasa QWACK ke USD ialah $ 0.00000886. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran PEEKING DUCK?
Had pasaran untuk QWACK ialah $ 8.86K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran QWACK?
Bekalan edaran QWACK ialah 999.99M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) QWACK?
QWACK mencapai harga ATH sebanyak 0.00241506 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa QWACK?
QWACK melihat harga ATL sebanyak 0.00000399 USD.
Berapakah jumlah dagangan QWACK?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk QWACKialah -- USD.
Adakah QWACK akan naik lebih tinggi tahun ini?
QWACK mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak QWACKramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-18 00:14:21 (UTC+8)

PEEKING DUCK (QWACK) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

