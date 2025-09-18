PEEKING DUCK (QWACK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00000877 $ 0.00000877 $ 0.00000877 24J Rendah $ 0.00000895 $ 0.00000895 $ 0.00000895 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00000877$ 0.00000877 $ 0.00000877 24J Tinggi $ 0.00000895$ 0.00000895 $ 0.00000895 Sepanjang Masa $ 0.00241506$ 0.00241506 $ 0.00241506 Harga Terendah $ 0.00000399$ 0.00000399 $ 0.00000399 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -1.02% Perubahan Harga (7D) +13.64% Perubahan Harga (7D) +13.64%

PEEKING DUCK (QWACK) harga masa nyata ialah $0.00000886. Sepanjang 24 jam yang lalu, QWACK didagangkan antara $ 0.00000877 rendah dan $ 0.00000895 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi QWACK sepanjang masa ialah $ 0.00241506, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000399.

Dari segi prestasi jangka pendek, QWACK telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -1.02% dalam 24 jam dan +13.64% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

PEEKING DUCK (QWACK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 8.86K$ 8.86K $ 8.86K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 8.86K$ 8.86K $ 8.86K Bekalan Peredaran 999.99M 999.99M 999.99M Jumlah Bekalan 999,986,277.279433 999,986,277.279433 999,986,277.279433

Had Pasaran semasa PEEKING DUCK ialah $ 8.86K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran QWACK ialah 999.99M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999986277.279433. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.86K.