Harga langsung Peengu (PEENGU) hari ini ialah $ 0.00003746, dengan 5.45% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa PEENGU kepada USD penukaran adalah $ 0.00003746 setiap PEENGU.

Peengu kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 36,863, dengan bekalan edaran sebanyak 985.87M PEENGU. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, PEENGU didagangkan antara $ 0.00003522 (rendah) dan $ 0.00003746 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00014284, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00003422.

Dalam prestasi jangka pendek, PEENGU dipindahkan +5.57% dalam sejam terakhir dan -17.15% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Peengu (PEENGU) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 36.86K$ 36.86K $ 36.86K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 36.86K$ 36.86K $ 36.86K Bekalan Peredaran 985.87M 985.87M 985.87M Jumlah Bekalan 985,868,910.9955742 985,868,910.9955742 985,868,910.9955742

